Douane vindt ruim 1400 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft zaterdag ruim 1400 kilo cocaïne gevonden in de haven van Rotterdam. De drugs waren verspreid over drie containers, waarbij "afwijkingen" werden gezien, meldt het Openbaar Ministerie.

Op het haventerrein van de Maasvlakte werden containers die van een zeeschip uit Curaçao kwamen gecontroleerd. In een container werden tassen met in totaal 32 kilo cocaïne aangetroffen. In een tweede container werd 177 kilo ontdekt in zes rolkoffers en in de derde container werden achter een verhuisboedel 35 tassen gevonden met daarin 1199 pakketten cocaïne.

Volgens het OM "lijken de ontvangers van de containers niets met de smokkel te maken te hebben". De drugs zijn vernietigd.