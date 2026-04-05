Wielrenners die in Ronde van Vlaanderen door rood reden vervolgd

OUDENAARDE (ANP/Belga) - De wielrenners die zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen het rode licht van een spoorwegovergang negeerden worden strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt het Belgische persbureau Belga op basis van de openbaar aanklager van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om enkele tientallen renners.

"De overtreders zullen worden geïdentificeerd en er zal een proces-verbaal van worden gemaakt", zegt een woordvoerder van de openbaar aanklager tegen Belga. Het negeren van een rood licht bij een spoorwegovergang geldt in België als een overtreding van de vierde categorie, wat leidt tot voorkomen bij de politierechtbank.

Vroeg in de elitewedstrijd bij de mannen van de Ronde van Vlaanderen reed het voorste deel van het peloton door de rood flitsende lichten van een spoorwegovergang. Het achterste deel van het peloton wachtte tot de trein gepasseerd was. Vervolgens sommeerde de wedstrijdjury de doorrijders om te wachten op de achterblijvers. Een kopgroep, die minuten eerder gepasseerd was, mocht wel doorrijden.