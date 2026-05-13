OPEC verlaagt verwachting wereldwijde olievraag door hoge prijzen

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC heeft de verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie voor dit jaar verlaagd. Dat heeft te maken met de forse prijsstijgingen van ruwe olie door de oorlog in het Midden-Oosten. OPEC verwacht echter dat de vraag volgend jaar sterker zal herstellen dan eerder werd voorzien.

De oorlog heeft de Straat van Hormuz, een belangrijke wereldwijde olieroute, vrijwel volledig afgesloten. Daardoor is de export van miljoenen vaten olie uit het Midden-Oosten beperkt en zijn de brandstofprijzen sterk gestegen. De fors duurdere brandstoffen treffen zowel consumenten als bedrijven.

Volgens OPEC neemt de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 1,17 miljoen vaten per dag toe, minder dan de eerder verwachte 1,38 miljoen vaten per dag. Voor 2027 verwacht de organisatie juist een stijging van 1,54 miljoen vaten per dag, 200.000 vaten per dag meer dan eerder voorspeld.