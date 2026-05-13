Lust je kind geen groente? Dat is misschien al in de baarmoeder ontstaan

Wetenschappers van de Durham University in het Verenigd Koninkrijk denken dat baby’s al vóór hun geboorte vertrouwd raken met smaken die hun moeder regelmatig eet. Volgens hen kan die vroege blootstelling ervoor zorgen dat kinderen later een voorkeur ontwikkelen voor bepaalde geuren en voedingsmiddelen die zij tijdens de zwangerschap al hebben leren kennen.

Voor hun studie lieten de onderzoekers zwangere vrouwen capsules innemen met poeder van wortel of boerenkool. De smaakstoffen kwamen via het vruchtwater bij de ongeboren baby terecht. Omdat foetussen in de baarmoeder vruchtwater doorslikken, maken zij daar mogelijk al kennis met uiteenlopende aroma’s en smaken.

Vervolgens onderzochten de wetenschappers hoe kinderen op verschillende leeftijden reageerden op die geuren. Tijdens de zwangerschap werden met echo’s de gezichtsreacties van de foetussen geobserveerd. Daarna bekeken de onderzoekers hoe baby’s van een paar weken oud reageerden, en later opnieuw toen dezelfde kinderen drie jaar waren.

Toen de peuters drie jaar oud waren, kregen ze natte wattenstaafjes met de geur van wortel- of boerenkoolpoeder aangeboden. Kinderen die vóór hun geboorte vaker met wortel in aanraking waren gekomen, reageerden doorgaans positiever op die geur en minder enthousiast op boerenkool. Bij de groep die tijdens de zwangerschap juist aan boerenkool was blootgesteld, werd het tegenovergestelde patroon gezien.

Hoofdonderzoeker Nadja Reissland verklaarde tegenover de Britse krant The Times dat deze bevindingen erop wijzen dat ervaringen met smaken in de laatste fase van de zwangerschap mogelijk langdurig worden opgeslagen in het geheugen van kinderen. Volgens haar zou dat jarenlang invloed kunnen hebben op voedselvoorkeuren na de geboorte.

Beperkingen

Niet iedereen is echter overtuigd van de conclusies. Voedingswetenschapper Jaap Seidell benadrukt dat het onderzoek slechts een kleine groep van twaalf kinderen omvatte. Daarnaast ontbrak een controlegroep van kinderen die tijdens de zwangerschap niet met de smaken in aanraking kwamen. Daardoor blijft volgens hem onzeker of de verschillen daadwerkelijk door de capsules zijn veroorzaakt. Het kan ook zijn dat jonge kinderen van nature anders reageren op bepaalde smaken of dat hun voorkeuren vooral ontstaan door eetgewoonten thuis. De onderzoekers erkennen zelf eveneens dat vervolgonderzoek nodig is.