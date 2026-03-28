De 5 meest voorkomende redenen dat relaties stuklopen

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
zaterdag, 28 maart 2026 om 16:36
Een goede relatie lijkt soms vanzelf te gaan, maar in de praktijk vraagt liefde aandacht, tijd en onderhoud. Als die basis langzaam afbrokkelt, kunnen zelfs sterke relaties onder druk komen te staan. Volgens het aangeleverde artikel zijn dit de vijf meest voorkomende redenen waarom relaties stuklopen.
1. Er is geen waardering meer. Iedereen wil zich gezien en gewaardeerd voelen. Een compliment, een lief berichtje of gewoon laten merken dat je blij bent met de ander lijkt klein, maar kan veel verschil maken. Als waardering verdwijnt en alles vanzelfsprekend wordt, ontstaat er al snel afstand in een relatie.
2. Gebrek aan intimiteit. Intimiteit gaat niet alleen over seks, maar ook over aanraking, knuffels en echte nabijheid. Wanneer die lichamelijke en emotionele verbondenheid minder wordt, kan dat voelen als afwijzing. Zo groeit de afstand vaak ongemerkt verder.
3. Vreemdgaan: als een relatie in een sleur terechtkomt, zoeken sommige mensen spanning of bevestiging buiten de deur. Het artikel koppelt vreemdgaan aan verveling, weinig aandacht voor elkaar en soms ook alcoholgebruik. Overspel is daardoor vaak niet alleen een op zichzelf staand probleem, maar ook een signaal dat er al langer iets miszat.
4. Uit elkaar groeien Verschillen die in het begin aantrekkelijk zijn, kunnen later juist gaan schuren. Mensen veranderen, ontwikkelen nieuwe interesses en krijgen soms andere toekomstbeelden of prioriteiten. Daardoor kan een stel langzaam uit elkaar groeien zonder dat daar één duidelijke aanleiding voor is.
5. Slechte communicatie Goede communicatie is de basis van vrijwel elke sterke relatie. Als gesprekken oppervlakkig worden of irritaties en problemen onbesproken blijven, ontstaan misverstanden en verwijdering. Wie zich niet gehoord voelt, haakt uiteindelijk sneller af.
Relaties lopen dus vaak niet stuk door één groot drama, maar door kleine tekorten die zich opstapelen. Juist daarom is het belangrijk om op tijd aandacht te hebben voor waardering, intimiteit en open gesprekken met elkaar.

Lees ook

Vijf alledaagse gewoontes van emotioneel veilige stellen (die de rest vergeet)Vijf alledaagse gewoontes van emotioneel veilige stellen (die de rest vergeet)
Niet verliefd, maar verstrikt in relatie: zo herken je een traumabandNiet verliefd, maar verstrikt in relatie: zo herken je een traumaband
Moet er bij een eerste date meteen een vonk overslaan?Moet er bij een eerste date meteen een vonk overslaan?
Charmant van buiten, kil van binnen: zo herken je narcistische trekken in je relatieCharmant van buiten, kil van binnen: zo herken je narcistische trekken in je relatie
10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan
Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

Zijn we eindelijk van Mona af?

Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

Zie hier hoe goedkoop je leven kan worden met groene energie

Zo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonen

Emoties lopen hoog op bij extra ledenbijeenkomst BBB

