OpenAI meldt problemen met ChatGPT

SAN FRANCISCO (ANP) - OpenAI meldt dat er meer storingen dan normaal zijn bij zijn populaire chatbot ChatGPT. Het techbedrijf onderzoekt wat er precies misgaat, staat op de pagina met statusupdates van OpenAI.

Op de site Downdetector en de Nederlandse versie Allestoringen is een piek te zien in het aantal meldingen van problemen met OpenAI. In Nederland meldden na 20.30 uur (Nederlandse tijd) ongeveer 3600 mensen een storing. Bij het Engelstalige Downdetector ging het rond hetzelfde tijdstip om ruim 23.000 meldingen.