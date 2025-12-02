Excuses Wiersma voor gebrek aan informatie over uitstel verbod

DEN HAAG (ANP) - Demissionair landbouwminister Femke Wiersma heeft de Tweede Kamer excuses aangeboden omdat ze niet heeft laten weten dat het haar niet lukte om het stroomstootverbod in de veehouderij in te voeren op 1 juli 2025. Dat deed ze in het debat over de kwestie nadat er ongeduld uit de Kamer had geklonken. "Het is heel stom" en "dat had wel gemoeten, dat is een fout", gaf de BBB-minister toe.

Ze vertelde dat de passage over uitstel gepland stond in een Kamerbrief, waarin ook andere onderwerpen stonden die de Kamer na de val van het kabinet niet meer wilde bespreken. "We hadden natuurlijk dit deel van de tekst alsnog afzonderlijk moeten versturen." In die brief had moeten staan dat de nieuwe invoerdatum 1 januari 2026 wordt, daar streeft ze nu nog steeds naar. "Ik had toen ook al gezegd dat de kans van slagen zeer onwaarschijnlijk is." De suggestie dat ze "intentioneel" heeft gezorgd voor vertraging, wil ze op deze manier ontkrachten.

Wiersma legde uit dat onder andere de Europese Commissie en de Raad van State nog naar het voorstel moesten kijken. Ook vragen en antwoorden uit de Kamer zelf hebben tijd gekost, aldus Wiersma. De excuses zijn niet genoeg voor D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt, die graag had gezien dat Wiersma harder had gewerkt om het zo snel mogelijk te regelen. "Waarom is bijvoorbeeld het proces bij de EU en de Raad van State niet tegelijk gebeurd?" Volgens de BBB-minister had dat weinig tijdswinst opgeleverd.

Wiersma wil het verbod alsnog invoeren, "de haven is in zicht". Verdere uitstel verwacht de minister niet: "1 januari is de ingangsdatum, punt", zei ze op een vraag van Sandra Beckerman (SP).