Karremans niet in december naar China voor gesprek over Nexperia

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) gaat toch niet deze maand naar China om daar te praten over de kwestie-Nexperia. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij dit van plan was, maar dat de Chinese ministers met wie hij zou spreken dan geen tijd hebben: zij zijn dan op de 'Central Economic Work Conference'. Volgens Karremans is "in goed overleg besloten te kijken naar een nieuwe datum" en gaat hij indien de situatie daarom vraagt alsnog snel naar China.