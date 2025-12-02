ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Karremans niet in december naar China voor gesprek over Nexperia

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 21:10
anp021225201 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) gaat toch niet deze maand naar China om daar te praten over de kwestie-Nexperia. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij dit van plan was, maar dat de Chinese ministers met wie hij zou spreken dan geen tijd hebben: zij zijn dan op de 'Central Economic Work Conference'. Volgens Karremans is "in goed overleg besloten te kijken naar een nieuwe datum" en gaat hij indien de situatie daarom vraagt alsnog snel naar China.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

ANP-542244528

Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

1f0ad287e421f8c822e07ff42470a142,f516e554

Duitsland zet raketschild aan: hoe Arrow 3 ons wel en niet beschermt

Loading