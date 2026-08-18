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Hockeyers moeten van Brinkman iets verzinnen tegen hoge ballen

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 21:20
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AMSTELVEEN (ANP) - Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg wat moet verzinnen op de hoge ballen, die ze tegenkregen in de duels met Argentinië en Nieuw-Zeeland. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK, maar hiermee moeten ze aan de slag.
"Hoge ballen zijn fantastisch. Spelers kunnen ze over 70 meter gooien, maar de regels zijn een grijs gebied", zei hij. "Wat moeten we doen met het ontvangen van een hoge bal en wanneer mogen we druk zetten? Wanneer is het een strafcorner of een overtreding? We proberen ons erin te verdiepen, maar het is moeilijk."
De regels over hoge ballen werden aan het begin van het seizoen aangepast, maar het is volgens Brinkman ook voor de spelers niet duidelijk. Zo vond hij de overtreding na de interceptie van een hoge bal door Floris Middendorp in het eerste kwart dubieus. "Het moment erna speelden de Argentijnen de bal in de cirkel en kregen ze een strafcorner waaruit ze scoorden."
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