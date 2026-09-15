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OpenAI werkt met Anthropic en Google samen aan veiligheid rond AI

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 19:16
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - ChatGPT-maker OpenAI werkt met zijn concurrenten Anthropic en Google DeepMind samen om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie (AI) aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen, na groeiende bezorgdheid dat de technologie een bedreiging vormt voor de economie en veiligheid.
Chris Lehane, het hoofd beleid bij OpenAI, meldde dinsdag dat het overleg met het bedrijf achter AI-assistent Claude en het AI-onderdeel van Google al enkele weken gaande is. "Het is beter om te proberen samen te werken om prioriteit te geven aan veiligheid", zei Lehane in Washington.
De grootste AI-bedrijven ter wereld werken aan een idee dat is voortgekomen uit een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis. Het plan is om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven.
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