Je werkgever betaalt vanaf 1 januari 2027 tot €6.000 per jaar extra belasting voor jouw benzine- of dieselleaseauto. Jij krijgt die rekening niet gepresenteerd: doorbelasten aan de werknemer is wettelijk verboden. Maar de gevolgen voor je keuzelijst en je leasebudget zijn er niet minder om.

Wat is de pseudo-eindheffing?

In het pakket Belastingplan 2027, dat vandaag op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend, staat de verdere uitwerking van de zogeheten pseudo-eindheffing. De maatregel zelf werd vorig jaar al aangenomen als onderdeel van het Belastingplan 2026, zo blijkt uit overzichten van onder meer PwC en Salaris Vanmorgen. De kern: werkgevers die een fossiele personenauto ter beschikking stellen voor privégebruik, betalen jaarlijks 12 procent van de cataloguswaarde aan extra loonbelasting. Niet alleen benzine- en dieselauto's vallen eronder, maar ook hybrides en plug-in hybrides. Alleen volledig elektrische auto's en waterstofauto's zijn vrijgesteld.

De rekening

Bij een auto met een catalogusprijs van €50.000 betaalt je werkgever €6.000 per jaar extra, ofwel €500 per maand, zo berekende leasemaatschappij Athlon. Bij een auto van €40.000 is dat €4.800 per jaar. Die kosten komen bovenop de bijtelling die jij als werknemer al betaalt. En doorbelasten aan de werknemer? Dat mag niet: de heffing is bedoeld als werkgeversheffing en mag niet worden verhaald op de werknemer.

Voor precies dezelfde leaseauto betaalt je werkgever straks €500 per maand extra, puur aan belasting.

Jij betaalt niets, maar merkt het wel

De heffing is puur een werkgeverslast. Maar werkgevers die hun wagenpark niet verduurzamen, zien hun kosten per auto met duizenden euro's per jaar stijgen. Dat zal leiden tot smallere leasebudgetten en minder fossiele opties op de keuzelijst. Woon-werkverkeer telt voor deze heffing bovendien als privégebruik, een wezenlijk verschil met de gewone bijtelling. Zelfs als je de auto alleen gebruikt om naar kantoor te rijden, valt hij onder de regeling.

Bestaand contract? Je bent voorlopig beschermd

Auto's die vóór 1 januari 2027 aan een werknemer ter beschikking zijn gesteld, vallen onder een overgangsregeling tot 17 september 2030. Het kabinet stelt voor deze overgangsregeling te verlengen, waardoor je voor deze auto's pas vanaf 1 januari 2031 de pseudo-eindheffing betaalt. Die verlenging staat evenwel nog niet in de wet. Formeel geldt op dit moment nog 17 september 2030. Let op: bij wisseling van werkgever vervalt de overgangsregeling.

Drie vrijstellingen op komst

Naast de verlenging van de overgangsperiode worden in het Belastingplan 2027 aanpassingen verwacht die nog geen wet zijn. Verwacht worden onder meer een uitzondering voor vervangende auto's bij schade, reparatie en onderhoud, en een uitzondering voor lesauto's. Voor kortdurende inzet, zoals een huurauto, geldt maximaal zeven dagen per jaar. De uitzonderingen vloeien voort uit een Kamerbrief die staatssecretaris Eerenberg op 22 juni 2026 naar de Tweede Kamer stuurde, na een motie over knelpunten in de regeling.

In Nederland telt het zakelijke leasepark ruim 873.000 personenauto's. Bijna 43 procent daarvan is volledig elektrisch. De rest rijdt nog fossiel en valt bij een nieuw contract onder de heffing. Je betaalt als werknemer geen cent extra. Maar de kans dat je volgende leaseauto een stekker heeft, is na vandaag flink gegroeid.