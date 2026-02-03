ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OpenAI wil farmaceuten steunen bij ontwikkeling nieuwe medicijnen

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 21:18
anp030226214 1
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De topman van OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, overweegt farmaceutische bedrijven te ondersteunen bij het ontdekken van nieuwe medicijnen, met behulp van zijn AI-technologieën. In ruil daarvoor zou OpenAI vervolgens een deel van de opbrengsten uit die ontdekkingen kunnen ontvangen, zei Sam Altman dinsdag tijdens een AI-conferentie in San Francisco.
Momenteel zijn er nog geen dergelijke samenwerkingen. "Dit doen we nu nog niet, maar het grensgebied van wetenschappelijke ontdekkingen met AI zal zoveel kapitaal vergen dat we onszelf misschien in sommige gevallen als investeerder zien", zei hij.
OpenAI en concurrenten zoals Google en Anthropic richten zich steeds meer op wetenschappelijke en gezondheidszorgtoepassingen van AI, van het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe medicijnen tot het analyseren van persoonlijke medische gegevens.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading