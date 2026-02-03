OpenAI wil farmaceuten steunen bij ontwikkeling nieuwe medicijnen

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De topman van OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, overweegt farmaceutische bedrijven te ondersteunen bij het ontdekken van nieuwe medicijnen, met behulp van zijn AI-technologieën. In ruil daarvoor zou OpenAI vervolgens een deel van de opbrengsten uit die ontdekkingen kunnen ontvangen, zei Sam Altman dinsdag tijdens een AI-conferentie in San Francisco.

Momenteel zijn er nog geen dergelijke samenwerkingen. "Dit doen we nu nog niet, maar het grensgebied van wetenschappelijke ontdekkingen met AI zal zoveel kapitaal vergen dat we onszelf misschien in sommige gevallen als investeerder zien", zei hij.

OpenAI en concurrenten zoals Google en Anthropic richten zich steeds meer op wetenschappelijke en gezondheidszorgtoepassingen van AI, van het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe medicijnen tot het analyseren van persoonlijke medische gegevens.