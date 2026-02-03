Waterpolosters bereiken EK-finale na overtuigende zege op Italië

FUNCHAL (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het EK waterpolo bereikt door in de halve finale met 8-4 te winnen van Italië. In de eindstrijd is Hongarije de tegenstander, dat in de andere halve finale na penalty's won van Griekenland.

Nederland begon in het Portugese Funchal uitstekend aan het duel en nam al snel afstand van Italië door doelpunten van Fleurien Bosveld, Nina ten Broek en Christina Hicks. De Italiaanse vrouwen verbeterden vervolgens de verdedigende organisatie, aan het eind van het eerste kwart stond het 4-1. Na een benutte penalty van Lola Moolhuijzen in het tweede kwart, spoorde de fanatieke Italiaanse coach zijn vrouwen aan om meer energie in de wedstrijd te leggen. Het resulteerde in een gele kaart voor de coach, maar ook in een goal van Carlotta Meggiato die de ruststand op 5-2 bepaalde.

Na rust kwam Nederland niet meer in de problemen. Italië was als eerste trefzeker, maar door de tweede van Hicks in de laatste seconden van het derde kwart bleef de marge van drie doelpunten intact. In het laatste kwart stelden doelpunten van Maartje Keuning en Kitty Lynn Joustra de finaleplaats veilig.

'Verdedigend solide'

Regerend Europees kampioen Nederland trof de tegenstander in de finale al eens dit toernooi. In de tweede groepsfase werd met 5-4 van Hongarije gewonnen.

Het was volgens Oranje-bondscoach Evangelos Doudesis "niet onze beste wedstrijd". "Verdedigend waren we solide", zei hij in het flashinterview na de wedstrijd, "helaas wisten we er niet in te slagen om aanvallende oplossingen te vinden". De Griek is wel tevreden over het vermogen dat de Nederlandse vrouwen hebben laten zien om de wedstrijd te controleren.