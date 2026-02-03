Amerikaanse Huis stemt voor begroting, einde shutdown in zicht

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een begroting die de gedeeltelijke shutdown in het land moet beëindigen. De begroting die leidde tot de impasse ligt nu voor bij president Trump.

Hoewel de Senaat vrijdagavond nog wel akkoord was gegaan met een deal van het Witte Huis om een overheidssluiting te voorkomen, kwam de deal niet op tijd om dit nog te verhinderen. Met die deal werd onder meer het budget van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waaronder de omstreden immigratiedienst ICE valt, losgekoppeld van de rest van de begroting.

Daarmee is nu tijd vrijgemaakt om te onderhandelen over de immigratiediensten, wier optreden de voorbije weken tot grote protesten en aanvaringen met demonstranten heeft geleid. Meest opvallend daaraan was de dood van Renée Good en Alex Pretti, die beiden na een conflict met de immigratiediensten om het leven kwamen.

De begroting voor dat ministerie is nu tot medio februari rond.