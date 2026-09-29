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OpenAI ziet af van lancering nieuwste AI-model om veiligheid

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 4:11
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SAN FRANCISCO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het nieuwste model van ontwikkelaar OpenAI zal niet begin oktober worden gelanceerd, zoals gepland was. The Wall Street Journal meldde in de nacht van maandag op dinsdag dat er veiligheidszorgen zijn over het model GPT-6.1 Astra. Het wordt daarom nog niet beschikbaar gesteld aan gebruikers.
Saachi Jain, die binnen OpenAI over de veiligheid gaat, bevestigde in een verklaring tegenover CNBC dat GPT-6.1 Astra uit veiligheidsoverwegingen nog niet op de markt komt. Het model "voldoet niet helemaal aan de eisen voor wat betreft het binnen de grenzen en de bevoegdheden blijven", aldus Jain. Ook laat het model steken vallen "op de manier waarop het aan de gebruiker terugkoppelt over het soort werk dat het heeft verricht".
OpenAI lanceerde eerder deze maand GPT-6 Astra, volgens het bedrijf "het slimste en best afgestemde model ter wereld". GPT-6 biedt bepaalde betalende gebruikers van ChatGPT een AI-agent aan die zelfstandig omvangrijke taken uitvoert.
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