Schade aan haven Odesa en slachtoffers in Oekraïne en Rusland

ODESA (ANP/RTR) - De haven van de Oekraïense stad Odesa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, meldt president Volodymyr Zelensky. Acht mensen raakten gewond. Aanvallen op Charkiv kostten twee levens. In Rusland kwamen drie mensen om door een Oekraïense droneaanval.

Volgens Zelensky werd in Charkiv een woongebouw aangevallen, met naast twee doden ook tientallen gewonden tot gevolg. Er vond volgens Zelensky ook een "werkelijk verderfelijke aanval" plaats op Pavlohrad, waarbij volgens hem negen mensen gewond raakten, onder wie vier kinderen.

Odesa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïense landbouwproducten. "Op deze manier hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard", aldus Zelensky. De stroomvoorziening in de regio werd ook aangevallen.

Oekraïne voerde in de Russische grensstad Belgorod een droneaanval uit. De autoriteiten melden daar drie doden. Ook zouden 25 mensen gewond zijn geraakt, onder wie kinderen van 4 en 9 jaar oud.