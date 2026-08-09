ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schade aan haven Odesa en slachtoffers in Oekraïne en Rusland

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 12:25
anp090826068 1
ODESA (ANP/RTR) - De haven van de Oekraïense stad Odesa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, meldt president Volodymyr Zelensky. Acht mensen raakten gewond. Aanvallen op Charkiv kostten twee levens. In Rusland kwamen drie mensen om door een Oekraïense droneaanval.
Volgens Zelensky werd in Charkiv een woongebouw aangevallen, met naast twee doden ook tientallen gewonden tot gevolg. Er vond volgens Zelensky ook een "werkelijk verderfelijke aanval" plaats op Pavlohrad, waarbij volgens hem negen mensen gewond raakten, onder wie vier kinderen.
Odesa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïense landbouwproducten. "Op deze manier hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard", aldus Zelensky. De stroomvoorziening in de regio werd ook aangevallen.
Oekraïne voerde in de Russische grensstad Belgorod een droneaanval uit. De autoriteiten melden daar drie doden. Ook zouden 25 mensen gewond zijn geraakt, onder wie kinderen van 4 en 9 jaar oud.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus

view

De rijkste vrouw van Rusland ziet haar imperium in vlammen opgaan

165282788 m

Gewicht verliezen na je 40e? Met deze tips kan het

shutterstock_2762480317

7 slimme manieren om 1000 euro te sparen (en welke echt werkt)

generated-image (1)

Deze 6 spullen laat je beter niet in je auto liggen bij deze hitte — nummer 3 kan letterlijk ontploffen

shutterstock_2757617343

Gebruik je bloeddrukverlagers of plaspillen? Bij 35 graden kan je medicijn ineens gevaarlijk anders werken

Loading