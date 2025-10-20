ECONOMIE
Opgeveerde AEX-index mist slotrecord nipt

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 17:52
AMSTERDAM (ANP) - Gerustgestelde beleggers hebben de AEX-index maandag net niet aan een nieuw slotrecord geholpen. Er was opluchting na de onrust die vorige week was ontstaan rond kredietproblemen bij enkele regionale Amerikaanse banken. Ook kwam de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw met sussende woorden dat het "wel goed komt" in de handelsoorlog met China.
De AEX-index sloot 1,1 procent hoger op 966,42 punten. Het slotrecord blijft staan op 966,94 van 6 oktober. Toen werd ook het absolute tussentijdse record van 968,73 punten gevestigd. In de dagen daarna ontstond onrust om oplopende handelsspanningen tussen de VS en China.
De MidKap eindigde maandag met een plus van 0,7 procent op 906,73 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,8 procent.
