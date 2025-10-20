Sporten blijkt niet alleen goed voor hart en spieren, maar ook voor je tanden, vooral als je er omega-3 bij neemt.

De wetenschappers onderzochten dit bij ratten met apicale periodontitis, een pijnlijke tandaandoening waarbij bacteriën vanuit een afgestorven tandzenuw het bot rondom de wortel aantasten. Dit leidt tot ontstekingen en botverlies rond de tandwortel. Wereldwijd krijgen miljoenen mensen hiermee te maken, vaak als gevolg van onbehandelde gaatjes of tandschade.

Voor het onderzoek trainden dertig ratten gedurende zes weken volgens een zwemprogramma zonder extra gewicht. Ze bouwden langzaam op naar een uur zwemmen per dag, vijf dagen per week. De dieren werden verdeeld over drie groepen: een controlegroep die niet werd behandeld, een groep die alleen zwom en een groep die naast zwemmen ook dagelijks omega-3 kreeg toegediend.

Bij alle ratten werd vervolgens een tandwortelproblemen veroorzaakt door de tandpulp bloot te stellen aan bacteriën. Na een maand konden de onderzoekers de effecten van de verschillende behandelingen vergelijken.

Dubbel effect

Ratten die zwommen hadden minder ontstekingen en de bacteriën verspreidden zich minder ver. Hun lichaam kon de infectie dus beter onder controle houden.

Nog beter ging het met de ratten die zowel zwommen als omega-3 kregen. Bij hen waren de ontstekingswaardes nog lager, zagen de onderzoekers meer nieuw bindweefsel ontstaan, en was er aanzienlijk minder botverlies. Ook waren er minder actieve botafbrekende cellen zichtbaar.