Opnieuw flinke verliezen op Wall Street, olieprijzen fors hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag opnieuw fors omlaag. Het sentiment onder beleggers op Wall Street bleef negatief door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten, ondanks de verlenging van de pauze van de Amerikaanse aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten tot 6 april. Tegelijkertijd bleven de olieprijzen sterk stijgen.

De aanvallen in de Golfregio gaan onverminderd door. Israël heeft twee nucleaire installaties in Iran aangevallen. Daarbij zou geen radioactief materiaal zijn vrijgekomen. Daarnaast meldde The Wall Street Journal dat de VS nog eens 10.000 soldaten naar het Midden-Oosten kunnen gaan sturen.

De Dow-Jonesindex sloot 1,7 procent lager op 45.166,64 punten. De brede S&P 500 daalde 1,7 procent tot 6368,85 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 2,2 procent tot 20.948,36 punten. Op donderdag waren al minnen tot 2,4 procent te zien door alle onzekerheid over de oorlog. De S&P 500 is nu al vijf weken op rij gedaald.

Straat van Hormuz

De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 6 procent duurder op 100 dollar en Brentolie klom 5 procent tot 113 dollar per vat. De Straat van Hormuz blijft afgesloten door Iran voor de scheepvaart. Via die zeeroute gaat een vijfde van alle ruwe olie in de wereld. De Iraanse Revolutionaire Garde zei vrijdag dat de Straat van Hormuz dicht blijft voor schepen die gelinkt zijn aan vijanden van Iran en dat drie schepen die probeerden door de straat heen te komen zijn teruggestuurd.

Cruisemaatschappij Carnival verlaagde de winstverwachting voor dit jaar vanwege de sterk gestegen brandstofkosten en ging 4,3 procent omlaag. Branchegenoten Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line werden mee omlaag getrokken met verliezen tot bijna 7 procent.

Duurdere brandstofprijzen

Ook luchtvaartmaatschappijen werden geraakt door de duurdere brandstofprijzen. De grote Amerikaanse maatschappijen Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines en United Airlines leverden tot 5,5 procent in.

Brown-Forman won 5,6 procent na de stevige winst een dag eerder. Het moederbedrijf van whiskeymerk Jack Daniel's bevestigde fusiegesprekken te voeren met het Franse drankenconcern Pernod Ricard, nadat persbureau Bloomberg donderdag al meldde dat er onderhandelingen waren.

De Universiteit van Michigan kwam met definitieve cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in maart. Het vertrouwen is naar het laagste niveau in drie maanden gezakt door zorgen bij huishoudens over een stijgende inflatie door de oorlog.