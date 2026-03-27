Mona Keijzer zegt lidmaatschap BBB op

BARNEVELD (ANP) - Mona Keijzer neemt definitief afscheid van de BBB, nadat ze door de fractie is gepasseerd als potentieel partijleider. "Voor mij stopt het hier vandaag als lid van BBB," zei ze op een ledenavond. Ze scheidde zich al eerder af van de Tweede Kamerfractie en ging op persoonlijke titel verder als Kamerlid.

Keijzer liep op eigen initiatief het podium op om de mensen in de zaal toe te spreken en verliet daarna de zaal. Ze kreeg bloemen en applaus.

De leden zouden gaan stemmen over een motie die opriep tot mediation tussen de vier Kamerleden die afgelopen oktober gekozen zijn. Dit zijn naast Keijzer fractieleider Henk Vermeer, Caroline van der Plas en Femke Wiersma.

Beladen ledenavond

Keijzer benadrukte op het podium dat voor zo'n traject welwillendheid van beide kanten nodig is. "Maar ik zie hier dat er continu om de hete brei heen gedraaid wordt." Volgens Keijzer heeft het bestuur ook geen contact met haar opgenomen sinds ze zich afsplitste in de Kamer.

Vermeer bedankte op het podium Keijzer, die toen de zaal al verlaten had, voor haar inzet voor de partij.

Zo'n 450 BBB'ers waren aanwezig op de beladen ledenavond.