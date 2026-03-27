Emoties lopen hoog op bij extra ledenbijeenkomst BBB

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 27 maart 2026 om 20:44
bijgewerkt om vrijdag, 27 maart 2026 om 21:16
- Leden van BBB zijn boos, teleurgesteld en verdrietig om de "reuring" in de partij. Die ontstond nadat Henk Vermeer het partijleiderschap had overgenomen van Caroline van der Plas, hoewel Mona Keijzer die functie ook ambieerde.
Zo'n 450 BBB'ers zijn vrijdagavond in Barneveld bijeen voor een extra ledenbijeenkomst, waar de emoties bij sommige leden hoog oplopen. Actieve leden hekelen dat een interne brief in de pers terechtkwam, terwijl lokale afdelingen druk bezig waren met de gemeenteraadsverkiezingen. Scheidend partijvoorzitter Erik Stegink gaf aan het begin van de avond toe dat "in de communicatie niet alles goed is gegaan."
Ook Mona Keijzer is aanwezig, "met een zwaar gemoed", naar eigen zeggen. Ze heeft zich inmiddels afgescheiden van de BBB-fractie en "heeft er een hard hoofd in" dat ze terugkeert bij de partij. Sommige leden hopen op verzoening en willen haar terug als "stemmenkanon". Anderen spreken juist hun steun uit voor Henk Vermeer als fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

Spaanse twintiger kiest voor euthanasie na verkrachting

Poetin smeekt oligarchen om miljarden: hij is bijna blut

Firtende Trump: 'De oorlog is erg, maar jij bent nog steeds heel aantrekkelijk

