ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aarde hield recordhoeveelheid warmte vast in 2025

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
maandag, 23 maart 2026 om 5:51
shutterstock_2506728003
De hoeveelheid warmte die door de aarde wordt vastgehouden heeft in 2025 een recordniveau bereikt, waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties maandag. Volgens de organisatie kunnen de gevolgen van die opwarming duizenden jaren aanhouden.
Voor het eerst bevat het jaarlijkse klimaatrapport van de WMO ook gegevens over de energiebalans van de aarde: de snelheid waarmee energie het aardsysteem binnenkomt en weer verlaat.
De elf warmste jaren ooit gemeten vielen allemaal tussen 2015 en 2025, meldt de WMO. 2025 behoorde tot de warmste jaren ooit gemeten. De temperatuur lag ongeveer 1,43 graden boven het gemiddelde van 1850-1900.
"Planeet Aarde wordt tot voorbij haar grenzen geduwd. Elke belangrijke klimaatindicator staat op rood," zei VN-secretaris-generaal António Guterres. "De mensheid heeft zojuist de elf warmste jaren ooit gemeten doorgemaakt. Als de geschiedenis zich elf keer herhaalt, is het geen toeval meer. Het is een oproep tot actie."
In een stabiel klimaat is de hoeveelheid energie van de zon die de aarde bereikt ongeveer gelijk aan de hoeveelheid energie die de aarde weer uitstraalt, aldus de in Genève gevestigde WMO. Door de toegenomen concentraties van warmtevasthoudende broeikasgassen "tot het hoogste niveau in ten minste 800.000 jaar" is dat evenwicht "verstoord".
"De energiebalans van de aarde neemt al toe sinds het begin van de metingen in 1960", stelt de VN-organisatie. Maar vooral in de afgelopen 20 jaar gaat het hard. "In 2025 werd een nieuw record bereikt."

loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-62360196

GuSmKwmWQAAVEAT

generated-image (2)

ANP-319514220

generated-image (1)

anp 455520062

Loading