Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw winst voor AEX, ABN AMRO lager na bekendmaking cijfers

Economie
door anp
anp111126208 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag opnieuw met winst de handelsdag uitgegaan, geholpen door flinke plussen in de chipsector. ABN AMRO stond echter bij de verliezers op het Damrak ondanks een sterke stijging van de winst van de bank in het derde kwartaal.
ABN AMRO eindigde 1,4 procent lager. De nettowinst steeg in de afgelopen periode met ruim 50 procent tot 940 miljoen euro, vooral dankzij hogere rente-inkomsten. Topvrouw Marguerite Bérard sprak van "opnieuw een sterk kwartaal" voor de bank. Maar analisten wezen echter op tegenvallende commissies bij de bank, wat de koersdaling kan verklaren.
De AEX klom 1,1 procent tot 1145,14 punten, waarmee een vervolg werd gegeven aan de winsten van deze week. Chiptoeleverancier ASMI is met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro begonnen en won 7 procent. ASML en Besi stegen tot bijna 6 procent. Daarmee werd verder herstel getoond van de forse verliezen in de chipsector van vorige week.
loading

POPULAIR NIEUWS

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Een oudere vrouw aan de keukentafel bekijkt een brief en haar telefoon.

Dienst Toeslagen waarschuwt AOW'ers met huurtoeslag: geef binnen vier weken deze wijzigingen door

IMG_5331

China stookt meer kolen dan de rest van de wereld samen

zorgpremie-2027-vrolijk

Donderdag hoor je dat je zorgpremie zo'n €13 per maand stijgt, maar wie dan meteen overstapt, ziet maar een deel van de rekening

Loading