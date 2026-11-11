Meer lichamen geborgen na scheepsramp met migranten bij Senegal

DAKAR (ANP/AFP) - Het dodental na de scheepsramp bij Senegal is opgelopen tot 42. Afgelopen vrijdag zonk een schip met migranten voor de kust. Sindsdien zijn de autoriteiten al dagen bezig met het bergen van de lichamen. Een persoon is gered, maar de zoekactie naar andere opvarenden gaat nog door.

Vanaf Senegal en andere West-Afrikaanse landen vertrekken vaker schepen met migranten richting de Canarische Eilanden, Spaans gebied. Op die route zijn de afgelopen jaren duizenden mensen omgekomen doordat hun boten zijn vergaan. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging het om 635 doden.

Spanje heeft enkele dagen geleden de noodsituatie uitgeroepen op de Canarische Eilanden, omdat de toestroom van migranten daar de laatste tijd is toegenomen.