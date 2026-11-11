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Afnemen Zweeds paspoort nu mogelijk na grondwetswijziging

Samenleving
door anp
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STOCKHOLM (ANP) - Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die het mogelijk maakt het burgerschap af te nemen van Zweden die veroordeeld zijn voor misdrijven die het land in gevaar brengen. De maatregel, die nog vervat moet worden in verdere wetgeving, geldt alleen voor Zweden met een dubbel paspoort. Ook wie de Zweedse nationaliteit op oneigenlijke wijze verkrijgt, kan onder de nieuwe regelgeving zijn paspoort verliezen.
Het Zweedse parlement, de Rijksdag, nam de grondwetswijziging woensdag met grote meerderheid aan. 292 parlementariërs stemden voor, 51 tegen. Hoewel de Rijksdag eenkamerig is en Zweden dus geen senaat kent, is de mogelijkheid om de Zweedse nationaliteit af te nemen nog geen voldongen feit. Het is aan een nieuwe overheid de maatregel in daadwerkelijke wetgeving op te nemen.
Aan een conceptwet werd gewerkt, al kon die niet worden voltooid door de uitgaande, rechtse regering van Ulf Kristersson. Sinds de verkiezingen van september heeft Zweden nog altijd geen coalitie.
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