Oproep tot opstappen handelsminister VS om contacten Epstein

WASHINGTON (ANP/DPA) - Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden wil dat de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick zijn functie neerlegt over diens vermeende contacten met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Afgevaardigde Thomas Massie deed de oproep in een interview met CNN.

Lutnick werd meermaals genoemd in de recent vrijgegeven documenten over Epstein. Daaruit zou blijken dat Lutnick in 2012 mogelijk een bezoek heeft gebracht aan het Caribische eiland van Epstein. Daarnaast waren Lutnick en Epstein buren van elkaar in New York. Volgens The New York Times deden de twee ook investeringen in hetzelfde bedrijf en CBS News meldde dat de twee ook zaken met elkaar hebben gedaan nadat Epstein al was veroordeeld voor zedenmisdrijven.

De minister zei vorig jaar in een podcast dat hij in 2005 had besloten om nooit meer in dezelfde kamer met Epstein te zijn. Hij noemde hem een "walgelijk persoon". The New York Times schreef dat Lutnick vorige week in een telefoongesprek nog zei dat hij "nul tijd" met Epstein heeft doorgebracht.