ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oproep tot opstappen handelsminister VS om contacten Epstein

Economie
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 8:20
anp090226062 1
WASHINGTON (ANP/DPA) - Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden wil dat de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick zijn functie neerlegt over diens vermeende contacten met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Afgevaardigde Thomas Massie deed de oproep in een interview met CNN.
Lutnick werd meermaals genoemd in de recent vrijgegeven documenten over Epstein. Daaruit zou blijken dat Lutnick in 2012 mogelijk een bezoek heeft gebracht aan het Caribische eiland van Epstein. Daarnaast waren Lutnick en Epstein buren van elkaar in New York. Volgens The New York Times deden de twee ook investeringen in hetzelfde bedrijf en CBS News meldde dat de twee ook zaken met elkaar hebben gedaan nadat Epstein al was veroordeeld voor zedenmisdrijven.
De minister zei vorig jaar in een podcast dat hij in 2005 had besloten om nooit meer in dezelfde kamer met Epstein te zijn. Hij noemde hem een "walgelijk persoon". The New York Times schreef dat Lutnick vorige week in een telefoongesprek nog zei dat hij "nul tijd" met Epstein heeft doorgebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546517683

Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

shutterstock_169576067

Vezels, carotenoïden en vitaminen: de vergeten voedingsstoffen die je brein scherp houden op latere leeftijd

shutterstock_2652253845

Waarom zou je een BH dragen? En waarom niet?

282726994_m

10 dingen die je moet weten over brood

Scherm­afbeelding 2026-02-09 om 06.33.22

Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

ftcms_aa07d745-6014-4ddc-ab54-247e95d37437

Met extreem luxe tassen en andere zaken gaat het heel matig, maar belachelijk dure hotels doen het prima

Loading