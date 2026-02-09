Grootste kerncentrale ter wereld opnieuw in korte tijd opgestart

TOKIO (ANP/AFP) - De grootste kerncentrale ter wereld in Japan is maandag voor de tweede keer in korte tijd opgestart. Deze stond sinds 2011 stil, na de kernramp in het Oost-Aziatische land. Een van de zeven reactoren van de centrale Kashiwazaki-Kariwa werd om 14.00 uur lokale tijd wederom opgestart.

Een eerdere poging op 21 januari werd na een dag afgebroken, nadat een alarm van het beveiligingssysteem was afgegaan. De exploitant zei dat het systeem lichte veranderingen in de elektrische stroom van een kabel had opgemerkt, maar dat deze nog binnen een veilige marge vielen. De instellingen zijn inmiddels aangepast.

Japan schakelde zijn kerncentrales in 2011 uit na een zware zeebeving met tsunami voor de noordoostkust. Door het natuurgeweld raakte de kerncentrale van Fukushima beschadigd. In de afgelopen jaren zijn meerdere nucleaire faciliteiten herstart.