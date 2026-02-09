De Let Them-theorie van Mel Robbins leert je loslaten wat je niet kunt controleren. Wat doet dat met je? En waarom is het zo populair?

Het begon met een opmerking van een tiener op een schoolfeest. De Amerikaanse podcastmaker en auteur Mel Robbins stond zich op te winden over het gedrag van een stel jongens, toen haar dochter zei: 'Mam, láát die jongens.' In dat ene moment besefte Robbins dat ze geen controle had over wat anderen doen, zeggen of denken. Daarna voelde ze zich ontspannen. Het was het begin van wat The Let Them Theory zou worden.

Laat ze: waarom twee simpele woorden miljoenen mensen rustiger maken

Twee woorden, één principe

De kern van de theorie is ontwapend eenvoudig: let them — laat ze. Komt iemand te laat? Laat ze. Appt iemand niet terug? Laat ze. Word je niet uitgenodigd? Laat ze. In plaats van je energie te verspillen aan het veranderen van andermans gedrag, kies je ervoor om los te laten wat je toch niet kunt beïnvloeden. Je beschermt daarmee je eigen rust

Maar er zit een tweede helft aan: let me — laat mij. Door te accepteren dat je anderen niet kunt sturen, neem je de regie terug over je eigen leven. Jíj bepaalt hoe je reageert, waar je je aandacht aan besteedt en welke relaties je in stand houdt.

Wat doet het met je?

Psychologen herkennen in de Let Them-theorie principes uit de cognitieve gedragstherapie en de Acceptance and Commitment Therapy (ACT): accepteer wat buiten je macht ligt en richt je op gedrag dat past bij je eigen waarden. In de praktijk melden mensen dat het onmiddellijk werkt. Zodra je 'laat ze' denkt, relativeer je de situatie en verdwijnt de opgefokte spanning.

De theorie is vooral krachtig voor mensen die snel verantwoordelijkheden van anderen op zich nemen, moeite hebben met people-pleasing of regelmatig piekeren over het oordeel van anderen.[ psycholoog ]​

Niet nieuw, wel nieuw verpakt