Optimisme over handelsdeals stuwt Wall Street naar nieuwe records

NEW YORK (ANP) - De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters gingen maandag verder omhoog en sloten op recordniveaus. Beleggers bleven optimistisch op de laatste dag van de sterke beursmaand juni. Zij hopen dat de Amerikaanse regering binnenkort nieuwe handelsdeals sluit met belangrijke partners.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 44.094,77 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,5 procent op 6204,95 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 20.369,73 punten. De S&P 500 en de Nasdaq eindigden daarmee op nieuwe recordstanden.

De index van de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven behaalde een maandwinst van ruim 5 procent en de Nasdaq is in juni meer dan 6 procent gestegen. De Dow is deze maand ongeveer 4 procent gestegen en is nog minder dan 3 procent verwijderd van een nieuw slotrecord.