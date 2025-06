Griekspoor kan goede vorm niet vasthouden en strandt op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft de goede lijn na zijn toernooiwinst op Mallorca niet weten door te trekken op Wimbledon. Twee dagen na de gewonnen finale op het Spaanse eiland ging de nummer 1 van Nederland in de eerste ronde van het grandslamtoernooi met 2-6 5-7 3-6 onderuit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby.

De 28-jarige Griekspoor miste het eerste deel van het grasseizoen, nadat hij in de vierde ronde van Roland Garros had moeten opgeven met een buikspierblessure. De nummer 29 van de wereld maakte op Mallorca zijn rentree. De wedstrijd tegen de vier jaar jongere Brooksby, die werd gespeeld op de warmste openingsdag van Wimbledon ooit, was pas zijn vijfde partij op gras dit seizoen.