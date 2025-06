Van Weel wil tijdelijke wet tegen terrorisme blijvend maken

DEN HAAG (ANP) - Een tijdelijke wet die maatregelen mogelijk maakt tegen mensen die in verband worden gebracht met terrorisme, moet permanent worden. Justitieminister David van Weel (VVD) wil dat regelen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat terwijl de wet volgens een evaluatie niet nodig is.

Onder de wet kan iemand bijvoorbeeld een meldplicht of een contactverbod opgelegd krijgen, ook zonder veroordeling voor terrorisme. Dat is de afgelopen jaren slechts enkele keren gebeurd, stond in een onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum. Of de wet helpt om terrorisme te voorkomen, is onduidelijk. "In de praktijk kiest men vaker voor andere maatregelen, die geschikter zijn en eenvoudiger op te leggen."

Na gesprekken met veiligheidsorganisaties wil Van Weel de wet toch behouden. Hij is ervan overtuigd dat de wet uitkomst kan bieden in specifieke gevallen waar wel een dreiging voor de veiligheid bestaat, maar het strafrecht geen optie is.