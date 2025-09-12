ECONOMIE
Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

psychologie
door Désirée du Roy
vrijdag, 12 september 2025 om 16:35
shutterstock_1333481999
Als je spreekt met volwassen kinderen die in hun jeugd een scheiding meemaakten, herinneren ze zich vrijwel altijd leed. Het was misschien niet fijn toen hun oiuders nog bij elkaar waren, maar de scheiding herinneren ze zich vaak als erger.
Elk jaar maken tienduizenden kinderen in Nederland de scheiding van hun ouders mee. Hoewel iedere scheiding uniek is, wijst talloze (inter)nationale onderzoeksresultaten uit: een scheiding heeft in de meeste gevallen een negatieve impact op het welzijn van kinderen, vaak zelfs op de lange termijn.
Uit recent onderzoek van EenVandaag, Villa Pinedo en het Algemeen Dagblad blijkt dat twee derde van de kinderen met gescheiden ouders na jaren nog steeds de gevolgen van de breuk ervaart. Vooral als ze destijds onvoldoende steun kregen – zowel van hun ouders, als van school en hulpverleners – blijft de impact groot, variërend van psychische klachten en problemen in de relatie met hun ouders tot moeite met het aangaan van eigen relaties als volwassene.
Deze conclusies sluiten aan bij wetenschappelijk onderzoek van onder andere het Nederlands Jeugdinstituut en de Kinderombudsman. Kinderen met gescheiden ouders scoren gemiddeld lager op geluk, tevredenheid en kwaliteit van leven vergeleken met leeftijdsgenoten uit intacte gezinnen. De kans op emotionele problemen, zoals een lager zelfbeeld, angsten en depressies, is aantoonbaar hoger. Ook gedragsproblemen, schoolproblemen en moeilijkheden in vriendschappen komen vaker voor bij deze groep kinderen.
Opmerkelijk is dat vooral de wijze waarop ouders met elkaar én met hun kinderen omgaan na de scheiding, doorslaggevend is voor het verdere welzijn van het kind. Volgens een grote meta-analyse van de Universiteit Utrecht is het verhoogde risico op psychische of sociale problemen deels te wijten aan ouderlijke conflicten, gebrek aan steun, en instabiliteit thuis. Juist langdurige ruzies na de scheiding vergroten de schade – de pijn stopt niet bij de officiële echtscheiding, maar blijft doorwoekeren als ouders niet in staat zijn samen te werken in het belang van het kind.
Hoewel sommige kinderen zich aanpassen aan de nieuwe situatie, blijft volgens vrijwel alle onderzoeken een minderheid (zo’n 20%) langdurig kampen met forse problemen. Het risico op bijvoorbeeld een latere depressie, lager inkomen, slechtere schoolprestaties én eigen relationele moeilijkheden, is aantoonbaar verhoogd. Zelfs generaties later werkt de impact door, want de kans dat kinderen uit gescheiden gezinnen zelf ook weer scheiden, is groter.augeomagazine+1
Wat kunnen ouders doen? Deskundigen zijn helder: het is van cruciaal belang om het conflict te minimaliseren, kinderen actief te steunen, open te communiceren en samen ouder te blijven, ook na de breuk. Zo kan de schade beperkt worden, maar dat scheiden niet ingrijpend en pijnlijk is voor kinderen, is een hardnekkige mythe die wetenschappelijk weerlegd is.

