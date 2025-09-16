DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders wil "nu heel snel een nieuw kabinet", zei hij dinsdag na afloop van de troonrede. Hij wil dan dat zijn partij, die eerder uit de coalitie stapte, veel groter wordt.

"We moeten zorgen dat de asielinstroom stopt", vindt hij. "Daar gebeurt bijna niets aan." Eerder leverde zijn partij asielminister Marjolein Faber. Veel partijen in de Kamer vonden dat zij weinig voor elkaar kreeg, onder meer omdat zij weinig wilde samenwerken.

Wilders is niet onder de indruk van de oproep van koning Willem-Alexander in de troonrede om polarisatie in samenleving en politiek tegen te gaan. Als problemen als de asielinstroom of te dure boodschappen niet worden aangepakt, "dan wil mijn kiezer zien dat ik mij daar druk over maak en dat ik daar boos over word", zei hij. "Het politieke midden van compromissen zorgt dat er niks verandert in Nederland", voegde hij daaraan toe.

Zetelpeilingen

De PVV is nog steeds de grootste partij in de peilingen, maar daalde langere tijd gestaag. Nu staat de partij gemiddeld op 29 tot 35 zetels. Op het hoogtepunt stond de PVV op gemiddeld 49 zetels.

De partij van Wilders is door verschillende partijen uitgesloten, waaronder de VVD. Wilders opperde een minderheidskabinet te willen steunen, maar andere partijen zoals JA21 zien daar weinig heil in.