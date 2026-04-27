NS: vroege vogels al op pad, drukte in trein later verwacht

Samenleving
door anp
maandag, 27 april 2026 om 9:26
UTRECHT (ANP) - De eerste bezoekers van koningsdagevenementen in het land zijn met de trein onderweg, ziet de NS. De reizigersstroom komt volgens de vervoerder rustig op gang. "De vroege vogels zijn nu op pad, maar de grote stroom verwachten we aan het einde van de ochtend en begin van de middag", laat een NS-woordvoerder weten.
De NS rijdt maandag met een zogeheten Oranjedienstregeling, waarbij op een aantal trajecten meer en langere treinen rijden. Dat gebeurde op sommige plekken ook op zondagavond. Deze koningsnacht is in goede sfeer verlopen, zegt de woordvoerder.
Koning Willem-Alexander viert maandag zijn 59e verjaardag in Dokkum. Deze Friese stad heeft geen treinstation, maar is bereikbaar met de bus. Volgens de NS-woordvoerder leidt dat nog niet tot extra drukte op bijvoorbeeld het station van het nabijgelegen Leeuwarden. De ervaring is dat vooral mensen uit de regio afreizen naar de plek die de koning bezoekt, zegt ze. "Dat brengt dus niet een hele dikke stroom reizigers met de trein op gang. Dat is veel meer naar de evenementenlocaties."
Onze 7 meest voorkomende seksuele fantasieën

Koningsdag 2026 in Amsterdam: 10 tips om er een topdag van te maken

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

13 tekenen van hoge emotionele intelligentie

De stille achteruitgang na je dertigste: je merkt het pas als het te laat is

Rusland bedankt Noord-Korea voor 'bevrijding van Koersk'

