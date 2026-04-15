Oud-ASML-topman Wennink pleit voor nationaal welvaartsakkoord

AMSTERDAM (ANP) - Er is een nationaal akkoord nodig om de toekomstige welvaart van Nederland op orde te krijgen. Daarvoor pleitte oud-topman van chipmachinemaker ASML Peter Wennink woensdagavond tijdens de EW Economie-lezing in het Amsterdamse DeLaMar Theater.

In dat akkoord moeten sociale partners en de politiek samen uiteindelijk antwoord geven op de vraag hoe de welvaart in Nederland op orde komt en welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden. Wennink denkt met zijn adviesrapport daar al richting aan gegeven te hebben. Maar volgens hem lukt het met het huidige minderheidskabinet in Den Haag onvoldoende om hier beleid op te voeren. Bovendien heeft de politiek "een neiging om moeilijke keuzes voor zich uit te schuiven", stelt hij.

Een deel van de sociale partners, de vakbonden, willen momenteel juist niet met het kabinet om tafel vanwege ingrepen in de sociale zekerheid. De vakbonden kondigden begin maart aan acties voor te bereiden als die plannen, zoals de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, niet van tafel gaan.