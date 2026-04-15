Ticketmaster-eigenaar in VS schuldig bevonden aan monopolie

NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Live Nation Entertainment, het moederbedrijf van Ticketmaster, is door een federale jury in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan illegaal monopoliegedrag. Dat is een flinke klap voor de grote Amerikaanse ticketverkoper, die zelfs zou kunnen leiden tot het opbreken van het concern en een gedwongen afsplitsing van Ticketmaster.

Volgens de jury is de positie van het bedrijf, dat Ticketmaster in 2010 overnam, op de markt voor ticketverkoop veel te dominant. Daardoor betaalden concertgangers eigenlijk te veel, oordeelde de jury. Bij het vonnis is becijferd dat zij om precies te zijn 1,72 dollar per ticket te veel hebben betaald.

Live Nation had onlangs juist een schikking getroffen met Amerikaanse autoriteiten om van een dreigende vervolging af te zijn. Maar 34 staten besloten het proces tegen het bedrijf voort te zetten. Na deze uitspraak moet de rechter, die de zaak behandelt, bepalen wat Live Nation nu moet doen. Sommige staten hebben gezegd dat ze willen dat Live Nation Ticketmaster verkoopt.