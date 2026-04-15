Rusland bedreigt Europese dronelocaties, ook in Nederland

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 21:29
MOSKOU (ANP) - Europese plannen om Oekraïne aan meer drones te helpen, brengen oorlog met Rusland dichterbij, zegt het Russische ministerie van Defensie. Het ministerie heeft een lijst met bedrijven online gezet die een rol zouden spelen en zegt mensen te waarschuwen dat die "een bedreiging voor hun veiligheid" zijn. Het bedrijf Destinus staat ook op de lijst met twee adressen in het Twentse Hengelo.
Volgens Dmitri Medvedev, oud-president van Rusland en vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad, moet de lijst gelezen worden als "een lijst van mogelijke doelen voor de Russische strijdkrachten". "Wanneer een aanval werkelijkheid wordt, hangt af van wat hierna gebeurt", schrijft hij op X, zonder dat verder toe te lichten.
Volgens het ministerie van Defensie is de hulp aan Oekraïne "een moedwillige stap richting scherpe escalatie van de militaire en politieke situatie" in Europa. Op de lijst staan ook locaties in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen en Italië.
De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

De idiootste 48 uur van Trump

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

163858522_m

Huren in de top 20: van New York tot Zürich – dit zijn de duurste steden ter wereld

