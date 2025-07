Oud-bankier Hessel Lindenbergh overleden

ALLAN (ANP) - Oud-bankier Hessel Lindenbergh is op 29 juni op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag in een overlijdensadvertentie in NRC bekendgemaakt. Lindenbergh is onder meer bestuurslid geweest bij ING en president-commissaris van ABN AMRO.

Lindenbergh werkte van 1983 tot 2003 voor ING, vanaf 1995 als lid van de raad van bestuur. Een paar jaar later werd Lindenbergh aangetrokken als voorzitter van de raad van commissarissen van ABN AMRO-Fortis. Die functie bekleedde hij tot 2014.

Daarnaast had Lindenbergh onder andere een plek in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ook heeft hij in verschillende raden van commissarissen gezeten.