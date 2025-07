Tourpeloton op weg richting mogelijke massasprint in Laval

SAINT-MÉEN-LE-GRAND (ANP) - De renners in de Tour de France zijn vertrokken voor de achtste etappe, een rit over ruim 171 kilometer tussen Saint-Méen-le-Grand en Laval. Na drie lastige heuvelritten en een tijdrit lijken de sprinters op het grotendeels vlakke parcours weer aan zet. Zij moeten er wel rekening mee houden dat de laatste kilometer richting de finish vals plat oploopt.

In de eerste zeven dagen van de Ronde van Frankrijk kregen de sprinters op papier slechts twee kansen op een ritzege. De Belg Jasper Philipsen won de eerste etappe in Lille, zijn landgenoot Tim Merlier was twee dagen later de snelste in Duinkerke. Philipsen moest de Tour verlaten na een val in de derde rit.

Tadej Pogacar nam vrijdag met zijn ritwinst op de Mûr-de-Bretagne de gele trui weer over van Mathieu van der Poel. De Sloveen is ook de leider in het puntenklassement, voor de Italiaan Jonathan Milan, de Eritreeër Biniam Girmay en Van der Poel.