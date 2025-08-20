Tientallen mensen in Spanje opgepakt in verband met natuurbranden

MADRID (ANP) - De Spaanse politie heeft deze zomer 37 mensen opgepakt voor het veroorzaken van bosbranden, melden Spaanse media als El País en La Vanguardia. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar 113 mensen die betrokken zouden zijn bij de branden, die de afgelopen weken honderdduizenden hectares hebben getroffen.

Het is niet duidelijk of de opgepakte mensen worden verdacht van opzettelijke brandstichting of roekeloosheid en nalatigheid. Er zijn tot nog toe vier mensen om het leven gekomen door de branden.

Sinds begin juli is volgens nieuwssite 20 Minutos zo'n 340.000 hectare afgebrand, een gebied dat vergelijkbaar is met de provincie Overijssel.

De Spaanse brandweer boekt sinds maandag wel meer succes bij het bestrijden van het vuur. De lange hittegolf is voorbij en door de lagere temperaturen is het blussen iets makkelijker.