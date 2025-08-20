ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen mensen in Spanje opgepakt in verband met natuurbranden

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 17:07
anp200825147 1
MADRID (ANP) - De Spaanse politie heeft deze zomer 37 mensen opgepakt voor het veroorzaken van bosbranden, melden Spaanse media als El País en La Vanguardia. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar 113 mensen die betrokken zouden zijn bij de branden, die de afgelopen weken honderdduizenden hectares hebben getroffen.
Het is niet duidelijk of de opgepakte mensen worden verdacht van opzettelijke brandstichting of roekeloosheid en nalatigheid. Er zijn tot nog toe vier mensen om het leven gekomen door de branden.
Sinds begin juli is volgens nieuwssite 20 Minutos zo'n 340.000 hectare afgebrand, een gebied dat vergelijkbaar is met de provincie Overijssel.
De Spaanse brandweer boekt sinds maandag wel meer succes bij het bestrijden van het vuur. De lange hittegolf is voorbij en door de lagere temperaturen is het blussen iets makkelijker.
Vorig artikel

Nederlandse Patriots voor half jaar naar Polen

Volgend artikel

Oud-Jumbo-topman Van Eerd in beroep tegen celstraf

POPULAIR NIEUWS

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

151732092

Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?