ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-Martinair-vrachtvliegers hebben toch recht op loon van KLM

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:48
anp220926128 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben toch recht op loon van luchtvaartmaatschappij KLM. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers.
De vrachtvliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. In 2021 oordeelde het Haagse gerechtshof echter dat dit onterecht was en dat KLM de vliegers weer in dienst moest nemen. Daarop eisten zo'n 250 piloten van Martinair onder meer achterstallig loon volgens de gunstigere KLM-cao.
De kantonrechter in Amsterdam ging daar in 2024 niet in mee, maar in hoger beroep krijgen de vrachtvliegers toch deels gelijk. De piloten hebben recht op loon van KLM voor de periode van 1 januari 2014 tot het moment dat KLM ze weer in dienst nam op 1 januari 2022, oordeelt het hof. Maar het hof gaat niet mee in de eis van de vliegers dat ze voor dit achterstallige loon onder de cao van KLM vallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Hoe minder Nederlanders gas gebruiken, hoe duurder het wordt voor jou als achterblijver

Loading