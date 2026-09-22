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Rekenkamer: onderhoud aan infrastructuur decennia achtergesteld

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:51
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DEN HAAG (ANP) - Onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur is tientallen jaren achtergesteld, schrijft de Algemene Rekenkamer in een advies over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Al in 1997 waren er signalen bij dat ministerie dat te weinig geld naar beheer en onderhoud ging.
De aanleg van nieuwe infrastructuur had decennialang de voorkeur boven onderhoud, zegt het ministerie volgens de Rekenkamer. Eerder meldden Rijkswaterstaat en ProRail tekorten van miljarden euro's voor onderhoud aan wegen, vaarwegen en spoor. Later dit jaar en begin volgend jaar komen de twee organisaties met nieuwe inschattingen van de tekorten.
Vorig jaar waarschuwde de Rekenkamer ook al dat steeds meer onderhoud is uitgesteld. Sinds 2016 is het bedrag van uitgesteld onderhoud meer dan verdubbeld. Ook de hoeveelheid achterstallig onderhoud, waarbij infrastructuur niet meer aan veiligheidsnormen voldoet, is toegenomen. Recent zijn bij meerdere bruggen beperkingen opgelegd vanwege problemen met de constructie.
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