Je had in 2021 aandelen, een tweede huis of een verhuurd appartement, en dat jaar viel tegen. Dan heb je nog tot en met 31 december 2026 om de Belastingdienst te laten weten wat je echt verdiende. Daarna kan de fiscus je aanslag over 2021 niet meer verlagen.

Had je alleen spaargeld, dan levert 2021 je vrijwel zeker niets op.

Het formulier moet op 31 december binnen zijn

Je geeft je werkelijke rendement door met het formulier Opgaaf werkelijk rendement in Mijn Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst moet het formulier voor 2021 uiterlijk 31 december 2026 binnen zijn. Op die dag eindigt de termijn van vijf jaar na het belastingjaar. Een op de laatste dag verstuurd formulier is dus al te laat.

Voor 2021 hoef je destijds geen bezwaar te hebben gemaakt. Je hoeft ook niet op een brief te wachten. Voor ieder jaar vul je een apart formulier in. Liever op papier? Dan kun je het formulier gratis bestellen via 0800 023 01 07. Belastingadviseurs van Worrell & Jetten raden aan om vóór 31 december ook een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag in te dienen.

Het kabinet verwacht inmiddels dat het herstel in box 3 een stuk minder kost dan geraamd. De Dagelijkse Standaard meldde op 10 november dat het gaat om ruim €3,1 miljard over 2026 tot en met 2029. Waar dat geld naartoe gaat, lees je in ons eerdere stuk Kabinet gebruikt 3,1 miljard uit box 3-herstelpot omdat er weinig wordt teruggevraagd: kun jij nog iets krijgen?

Over 2021 rekende de fiscus voor spaargeld met 0,01 procent

Voor 2021 gebruikt de Belastingdienst drie vaste percentages: 0,01 procent voor banktegoeden, 5,69 procent voor overige bezittingen zoals aandelen en vastgoed, en 2,46 procent voor schulden. Op je spaarrekening werd dus bijna geen rendement verondersteld, en dat valt met eigen cijfers nauwelijks lager te krijgen.

Bij beleggingen ligt dat anders. Met €100.000 aan beleggingen rekende de fiscus met €5.690 rendement. Kwam je echte rendement daaronder uit, dan kan het formulier geld opleveren. Het tarief in box 3 was in 2021 31 procent.

Voor de meeste beleggers was 2021 juist een goed jaar

Hier zit de valkuil. Volgens een overzicht van Brokerwereld lag het gemiddelde rendement op aandelen in 2021 op 23,32 procent, ver boven de 5,69 procent van de fiscus. Bij je werkelijke rendement telt ook koerswinst mee die je niet hebt verzilverd. Daarnaast valt bij het werkelijke rendement het heffingsvrij vermogen weg.

Uitzoeken loont volgens Worrell & Jetten vooral als je aandelen bijna niets opbrachten of verlies maakten. Dat geldt ook voor vastgoed dat weinig in waarde steeg of zelfs daalde, terwijl de huur tegenviel. Wie een gemiddelde portefeuille had, zit waarschijnlijk boven het vaste percentage.

Het formulier is niet verplicht. Liep je werkelijke rendement hoger uit, dan doe je gewoon niets.

Twee brieven over 2021 gekregen?

Sommige mensen kregen van de Belastingdienst twee uitnodigingen voor 2021. Tot augustus legde de fiscus nog nieuwe aanslagen over 2021 op, waardoor de tweede brief soms andere bedragen bevat. Gebruik de tweede brief, met kenmerk CAP/UCF/26/087. Had je het formulier al ingestuurd en klopt het bedrag niet meer? Dan mag je het opnieuw indienen. De fiscus behandelt het laatst ingestuurde formulier.

Voor latere jaren heb je meer tijd

Ook voor 2022 tot en met 2024 mag iedereen met box 3-inkomen zijn werkelijke rendement doorgeven. Volgens De Dagelijkse Standaard gelden deze uiterste data:

2021: tot en met 31 december 2026

2022: tot en met 31 december 2027

2023: tot en met 31 december 2028

2024: tot en met 31 december 2029

Over 2022 hoeven spaarders niets te proberen: de fiscus rekende voor spaargeld met 0,00 procent. Voor 2023 lag dat op 0,92 procent. Een rekenvoorbeeld van De Dagelijkse Standaard laat zien wat dat betekent. Stond er op 1 januari 2023 €200.000 op je spaarrekening, dan was het fictieve rendement €1.840. Kreeg je €900 rente, dan betaal je met je werkelijke rendement €288 belasting, en dat scheelt volgens het voorbeeld ongeveer €133.

Kreeg je met dat saldo €1.316 rente of meer, ongeveer 0,66 procent, dan levert het formulier niets op. Hoe kleiner je spaargeld, hoe lager die grens: met €80.000 lag hij rond €212 rente, ongeveer 0,26 procent. Over 2024 lag de grens bij €200.000 op zo'n 1,03 procent.

Zo check je of 2021 het waard is

Pak je aanslag of de brief over 2021 erbij. Daarop staat het fictieve rendement waarmee de fiscus rekende. Zoek de jaaroverzichten van je bank en broker over 2021 op: waarde op 1 januari en 31 december, aan- en verkopen, dividend en rente. Opvragen kan even duren, dus begin nu. Tel bij vastgoed de huur en de waardeverandering op. Ligt je werkelijke rendement lager dan het bedrag op je aanslag? Vul dan het formulier Opgaaf werkelijk rendement in. Zorg dat het formulier vóór 31 december 2026 binnen is. Heb je geen brief gehad maar denk je wel recht te hebben, dien het dan zelf in.

Over 2017 tot en met 2020 kun je alleen nog iets terugkrijgen als je destijds op tijd bezwaar maakte. De Hoge Raad bevestigde dat op 25 juni 2026.