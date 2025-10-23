ECONOMIE
Oud-topman Stellantis: autogroep kan uit elkaar vallen

door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 14:19
PARIJS (ANP) - Carlos Tavares, oud-topman van Stellantis, het moederbedrijf van automerken als Opel, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Jeep en Fiat, vreest dat het autoconcern moet worden opgesplitst. De autogroep bestaat uit Franse, Italiaanse en Amerikaanse activiteiten. Tavares betwijfelt echter of deze constructie houdbaar is, gezien de druk van verschillende belanghebbenden in de thuismarkten.
"Ik maak me zorgen dat de driehoekige balans tussen Italië, Frankrijk en de VS zal instorten", schrijft Tavares in een boek dat donderdag in Frankrijk verscheen. Hij geldt als een van de invloedrijkste en meest gerespecteerde leiders in de wereldwijde auto-industrie.
Het voortbestaan van de autogroep als zelfstandig bedrijf vereist volgens hem dat het management dagelijks de eenheid bewaakt, omdat uiteenlopende belangen de groep uit elkaar dreigen te trekken. Stellantis ontstond door een fusie in 2021 van het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler en de Franse PSA Group.
