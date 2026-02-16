Kerstholt had vier keer goud nooit voor mogelijk gehouden

MILAAN (ANP) - Bondscoach Niels Kerstholt had het nooit voor mogelijk gehouden dat de Nederlandse shorttrackers vier gouden medailles zouden winnen op de Olympische Spelen. Dat vertelde hij na afloop van het goud van Xandra Velzeboer op de 1000 meter in de Milano Ice Skating Arena. Velzeboer schreef eerder de 500 meter op haar naam en bij de mannen behaalde Jens van 't Wout goud op de 1000 en 1500 meter.

"In onze sport is alles mogelijk. De domino valt de ene keer jouw kant op en de andere keer een andere kant", aldus Kerstholt. "Als je goed in vorm bent en erg scherp, vallen de puzzelstukjes wat beter in elkaar en win je wat meer. Dat we nu in één keer alles pakken, is heel bijzonder. Die kans is statistisch gezien niet zo groot. Bovendien is iedereen op de Olympische Spelen in vorm en scherp."

Juist omdat shorttrack zo'n onvoorspelbare sport is, relativeert Kerstholt prestaties vaak. "Ik 'downplay' altijd onze verliezen, maar ik 'downplay' ook onze overwinningen. Het is niet zo dat je als team héél goed bent of héél slecht. Wij groeien als team. Stapje voor stapje. Het is niet realistisch om te zeggen: we gaan alles winnen. Zo werkt het gewoon niet. Maar we zijn wel kneitergoed op dit moment."