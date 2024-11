Minder internationale studenten, lerarenopleiding hbo in trek

DEN HAAG (ANP) - Universiteiten en hogescholen trekken steeds minder studenten uit het buitenland. Ze waarschuwen daarom tegen de plannen van het kabinet om de instroom nog verder terug te dringen. Hogescholen zien echter ook dat hun lerarenopleidingen erg in trek zijn.

Op de universiteiten daalde het aantal nieuwe buitenlandse bachelorstudenten met 6 procent. De instroom uit de Europese Economische Ruimte (EER) daalde met 9 procent. Onder dat gebied vallen de 26 andere lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Hogescholen verwelkomden 8 procent minder bachelorstudenten uit de EER en 7 procent minder uit de rest van de wereld.

Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland daalt het aantal buitenlandse studenten ook in vakgebieden waar bedrijven dringend op zoek zijn naar nieuwe werknemers. "Dit kabinet wil desondanks het aantal internationale studenten met een harde bezuiniging en rigoureuze wetgeving nog sterker terugdringen. Dat dreigt een ongerichte kaalslag te worden waardoor het voortbestaan van opleidingen, ook voor Nederlandse studenten, in gevaar komt", zegt voorzitter Caspar van den Berg.

Maatregelen

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen zegt dat hbo's er zelf al in slagen het aantal buitenlandse studenten te beperken. "Ingrijpendere maatregelen zoals het kabinet wil invoeren zijn onnodig."

De klap is het grootst bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het aantal nieuwe bachelorstudenten van buiten Nederland daalde daar met bijna een kwart. De Rijksuniversiteit Groningen trok 14 procent minder nieuwe studenten uit andere EER-landen. In totaal zijn 108.500 mensen afgelopen zomer aan een hbo-studie begonnen, bijna 1 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe aanmeldingen bij lerarenopleidingen steeg met 7 procent. "Erg welkom, gezien de zeer grote lerarentekorten", aldus Limmen.

Bij de universiteiten staan nu 338.400 studenten ingeschreven, bijna 0,5 procent minder dan een jaar geleden. Het aantal Nederlanders dat aan een bacheloropleiding op een universiteit is begonnen, steeg met ongeveer 1 procent, van 40.600 naar 41.000.