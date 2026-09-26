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AfD en CDU krijgen verbod op nieuwe Stolpersteine in Duitse stad door

Economie
door Dirk Kruin
zaterdag, 26 september 2026 om 11:09
ANP-560749483
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De gemeenteraad van het Duitse Heidenau heeft besloten dat er geen nieuwe Stolpersteine meer mogen worden geplaatst in de openbare ruimte. Het voorstel werd ingediend door vertegenwoordigers van de extreemrechtse AfD, de CDU en de lokale groepering Bündnis Oberelbe für mehr Demokratie.
De raad in de Saksische stad, vlak bij Dresden, stemde donderdagavond met 13 stemmen voor, 6 tegen en 1 onthouding voor het besluit. Daardoor worden toekomstige aanvragen voor Stolpersteine op straten en trottoirs afgewezen. Bestaande gedenkstenen worden niet verwijderd.

Herdenking op begraafplaats

Stolpersteine zijn kleine messing stenen in het trottoir, meestal voor voormalige woonhuizen van mensen die door de nazi’s zijn vervolgd, gedeporteerd of vermoord. Op de steen staan onder meer de naam, geboortedatum en het lot van het slachtoffer.
De voorstanders van het besluit in Heidenau zeggen dat deze vorm van herdenken door sommige nabestaanden en inwoners als ongepast wordt ervaren, omdat mensen er letterlijk overheen lopen. Zij willen herdenkingen voortaan vooral laten plaatsvinden op de Nordfriedhof, de begraafplaats van Heidenau.

Kritiek op het besluit

Het besluit leidt in Duitsland tot stevige kritiek. Tegenstanders stellen dat Stolpersteine juist belangrijk zijn omdat zij de herinnering aan slachtoffers van het nationaalsocialisme zichtbaar houden in het dagelijks leven, op de plekken waar zij vroeger woonden.
De kunstenaar Gunter Demnig, die het Stolpersteine-project in de jaren negentig begon, heeft zich volgens Duitse media kritisch uitgelaten over het besluit. Inmiddels liggen in duizenden Europese plaatsen Stolpersteine ter nagedachtenis aan slachtoffers van de nazi-terreur.
De politieke gevoeligheid zit vooral in de samenwerking in Heidenau: de AfD, die in delen van Duitsland als rechts-extremistisch wordt aangemerkt, kreeg steun van CDU-raadsleden voor het beperken van deze vorm van Holocaust- en nazislachtofferherdenking

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