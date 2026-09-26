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Vandalisme verstoort treinverkeer in West-Duitsland

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 11:38
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GELSENKIRCHEN (ANP/DPA) - Door opzettelijke schade aan spoorwegkabels in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn er meerdere treinen uitgevallen. Het spoorwegverkeer in de hele regio Gelsenkirchen is volgens informatieportaal Zuginfo.nrw gestremd. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke kabeldiefstal in de regio.
Dieven zouden op meerdere plekken langs het spoor kabels hebben doorgeknipt en gestolen in de aan Nederland grenzende deelstaat. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring onder meer gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland.
Het is nog niet duidelijk hoe lang herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS laat weten dat de verstoring geen impact heeft op treinverkeer tussen Nederland en Duitsland.
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