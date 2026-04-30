Overheid laat nullijn los in nieuw cao-bod aan rijksambtenaren

DEN HAAG (ANP) - Na maanden van acties en stakingen ligt er een nieuw cao-bod voor rijksambtenaren op tafel. De rijksoverheid laat in het nieuwe bod de nullijn los. Die hield in dat ambtenaren dit jaar geen salarisverhoging en inflatiecorrectie zouden krijgen en was de reden voor de vakbonden om in actie te komen.

In het nieuwe voorstel krijgen rijksambtenaren per 1 juli een loonsverhoging van 2,7 procent. Ook is er een eenmalige uitkering afgesproken die hoger is voor lagere cao-schalen. De laagste schalen krijgen eenmalig 1400 euro en de hoogste schalen 1000 euro. Vakbonden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid spreken van een duidelijke doorbraak. De vakbonden melden verder dat in het voorstel de kilometervergoeding omhooggaat van 21 cent naar 23 cent per kilometer.

De vakbonden voerden de afgelopen maanden meerdere keren actie. Het hoogtepunt van die acties was een landelijke staking op 14 april. Als gevolg daarvan konden debatten in de Tweede Kamer niet doorgaan en bleven slachthuizen dicht. Een aantal dagen na die stakingsdag werd aangekondigd dat de gesprekken tussen de vakbonden en minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) zouden worden hervat.

De vakbonden leggen het nieuwe voorstel voor aan hun leden. Als die akkoord gaan, gaat het met terugwerkende kracht in op 1 januari 2026 en loopt het tot het einde van het jaar. Binnen de cao vallen ruim 160.000 mensen die bij de rijksoverheid werken. Een groot deel werkt bij uitvoeringsorganisaties zoals DUO, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst.