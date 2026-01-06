Rodríguez: niemand behalve wij besturen Venezuela

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in een tv-toespraak benadrukt dat het land niet wordt bestuurd door een "buitenlandse partij". Volgens Rodríguez wordt het land bestuurd "door de Venezolaanse overheid en door niemand anders". Ook noemde Rodríguez het aanhouden van president Nicolás Maduro door de VS afgelopen weekend opnieuw "absoluut illegaal" en een "schending van het internationaal recht".

Rodríguez werd eerder deze week benoemd tot interim-president, nadat de VS Maduro en diens vrouw Cilia Flores middels een militaire operatie hadden gevangengenomen en vervolgens overgebracht naar New York. Daar werden de twee maandag voorgeleid op verdenking van onder meer drugshandel en verboden wapenbezit. Wereldwijd klonk kritiek op de Amerikaanse interventie, die volgens velen illegaal is. Zo veroordeelde onder meer oud-hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof Luis Moreno Ocampo de actie.

Bij de aanval vielen 55 doden, onder wie 32 Cubaanse militairen.